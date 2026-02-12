Montemesola anche il PD aderisce all’appello delle opposizioni

A Montemesola il PD si unisce alle opposizioni e firma l’appello “Salviamo Montemesola”. Il circolo cittadino del partito ha deciso di sostenere l’iniziativa, che chiede attenzione sulla crisi sociale, demografica e comunitaria del territorio. La decisione arriva dopo che l’appello era stato diffuso nei giorni scorsi e ora vede anche il partito locale schierato dalla stessa parte.

Tarantini Time Quotidiano Il circolo cittadino del Partito Democratico ha sottoscritto l’appello “Salviamo Montemesola”, diffuso nei giorni scorsi e incentrato sulla situazione sociale, demografica e comunitaria del territorio. Il gruppo rende nota la propria adesione al documento, elaborato da diversi rappresentanti locali, che richiama l’attenzione su aspetti ritenuti rilevanti per la vita del paese, con particolare riferimento ai fenomeni di progressivo spopolamento, alla diminuzione dei servizi e ai cambiamenti che interessano la struttura sociale della comunità. A firmare la nota stampa è Antonio Coro, segretario del circolo PD cittadino. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Montemesola, anche il PD aderisce all’appello delle opposizioni Approfondimenti su Montemesola Partito Democratico “Salviamo Montemesola”: l’appello delle opposizioni apre al tema dell’unità Con le amministrative alle porte, il clima a Montemesola si scalda. Montemesola, il PCI aderisce all’appello dell’opposizione: “Il futuro non è una fatalità ma una responsabilità collettiva” A Montemesola, il Partito Comunista Italiano ha deciso di aderire all’appello dei consiglieri di opposizione.

