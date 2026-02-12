Montemesola il PCI aderisce all’appello dell’opposizione | Il futuro non è una fatalità ma una responsabilità collettiva

A Montemesola, il Partito Comunista Italiano ha deciso di aderire all’appello dei consiglieri di opposizione. La sezione locale del PCI ha annunciato pubblicamente il suo sostegno, invitando la comunità a considerare il futuro come una responsabilità collettiva, non come una fatalità. La mossa arriva in vista delle prossime elezioni comunali, mentre il clima politico si scalda e le parti si preparano a confrontarsi.

Tarantini Time Quotidiano Montemesola entra nel vivo del clima politico in vista delle elezioni comunali con la presa di posizione della sezione locale del Partito Comunista Italiano, che ha ufficializzato la propria adesione all’appello lanciato dai consiglieri comunali di opposizione. Nel comunicato diffuso dalla sezione, la scelta viene presentata come un atto politico e morale insieme: “Ci sono parole che non chiedono di essere commentate, ma condivise. Ci sono appelli che non si firmano per opportunità politica, ma per necessità morale”. Il documento sottolinea una preoccupazione crescente per le condizioni del paese e per il suo futuro, descrivendo una realtà segnata da difficoltà strutturali e da un progressivo indebolimento del tessuto sociale. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Montemesola, il PCI aderisce all’appello dell’opposizione: “Il futuro non è una fatalità ma una responsabilità collettiva” Approfondimenti su Montemesola Politica Famiglia nel bosco, Novara: «C’è una responsabilità individuale dei genitori, ma anche collettiva» Educare il maschile per fermare la violenza: una responsabilità collettiva. Lettera

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.