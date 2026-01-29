Salviamo Montemesola | l’appello delle opposizioni apre al tema dell’unità
Con le amministrative alle porte, il clima a Montemesola si scalda. Le opposizioni hanno lanciato un appello per l’unità, cercando di unire le forze in vista del voto di primavera. La campagna elettorale entra nel vivo e i candidati si preparano a confrontarsi sui temi principali, mentre la comunità segue da vicino gli sviluppi.
Tarantini Time Quotidiano Con le elezioni amministrative previste per la prossima primavera, il confronto politico a Montemesola entra nel vivo. In questo contesto si colloca il documento pubblico diffuso dai consiglieri comunali di opposizione, che intervengono sul futuro del paese con un appello dal titolo “Salviamo Montemesola”. Il testo propone una lettura critica dello stato attuale della comunità, descritta come segnata da un lento processo di impoverimento sociale e demografico. «Montemesola non muore di colpo. Si consuma lentamente», scrivono i firmatari, richiamando immagini legate allo spopolamento, alla chiusura delle attività e all’invecchiamento della popolazione. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it
