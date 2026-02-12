Montecreto | camion fuori strada chiude la provinciale 31 a Olina per il recupero

Questa mattina, a Montecreto, un camion è uscito di strada sulla provinciale 31 a Olina. Il mezzo si è bloccato nel tratto, e per permettere il recupero le autorità hanno deciso di chiudere temporaneamente la strada. La viabilità nella zona resta complicata, con disagi per chi viaggia nella zona dell’Appennino.

Pomeriggio di disagi per la viabilità appenninica nel territorio di Montecreto. Nel corso della giornata di oggi, giovedì 12 febbraio, è stata disposta la chiusura temporanea di un tratto della Strada Provinciale 31 di Acquaria, all'altezza della località Olina. Il provvedimento si è reso necessario per consentire le complesse operazioni di recupero e rimozione di un mezzo pesante finito fuori dalla carreggiata. Per permettere ai mezzi di soccorso di lavorare in sicurezza, la circolazione è stata interrotta su un segmento di asfalto di circa 100 metri, circoscritto all'area specifica delle manovre.

