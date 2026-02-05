Incidente a Bassano Romano chiusa la Bassanese | camion fuori strada | FOTO

Questa mattina a Bassano Romano un camion è uscito di strada sulla strada Bassanese. Per ora non sono chiare le cause dell’incidente, che ha provocato la chiusura temporanea della carreggiata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia per i rilievi e la gestione del traffico. Nessuno sembra essere rimasto ferito gravemente. La strada resta bloccata mentre si cerca di rimuovere il mezzo incidentato.

Traffico interrotto in entrambe le direzioni sulla statale 40 verso Sutri per il recupero del mezzo che si è quasi ribaltato Incidente a Bassano Romano, un camion è finito fuori strada sulla Bassanese per cause ancora in corso di accertamento. È successo nel primo pomeriggio del 5 febbraio sulla statale 40, arteria che collega con Sutri. Il mezzo avrebbe perso il controllo autonomamente, ossia senza coinvolgere altri veicoli, per poi terminare in un campo adiacente alla strada e fermarsi quasi ribaltato. Fortunatamente non si registrano feriti, ma l'episodio ha avuto ripercussioni sulla circolazione: si sono formate code e rallentamenti in entrambe le direzioni, con traffico particolarmente intenso.🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Approfondimenti su Bassanoromano Incidente

Un incidente sulla strada provinciale 40 a Bassano Romano ha coinvolto quattro veicoli a causa del ghiaccio presente sull'asfalto.

Una mattinata intensa sulle strade della Tuscia, con incidenti che hanno coinvolto diversi veicoli.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Bassanoromano Incidente

Argomenti discussi: Bassano Romano, ghiaccio e incidente su strada Bassanese: traffico bloccato; Viterbo News 24 - Foto; Silvia Baldassarre, morta mamma e nonna di 48 anni: lutto a Bassano Romano; Incidente tra Tuscania e Tarquinia, auto cappotta e blocca la strada.

Mortale sulla Cassia, indagato 18enne per omicidio stradaleSi chiamava Elias Çakalli il 17enne morto giovedì sera nel tragico incidente avvenuto lungo la Cassia, all'altezza del chilometro 44, tra Sutri e Monterosi. Il giovane, che risiedeva a Bassano Romano, ... civonline.it

Bassano Romano – Si svolgeranno in Albania i funerali del 17enne Elias CakalliBASSANO ROMANO - I funerali di Elias Cakalli, il ragazzo di 17 anni tragicamente scomparso nell'incidente stradale avvenuto giovedì sera lungo la statale Cass ... etrurianews.it

CAI Sottosez. Bassano Romano - Oriolo Romano - Vejano facebook