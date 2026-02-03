Un incidente violento si è verificato questa mattina sulla strada provinciale 360 tra Casarano e Taurisano. Un’auto e un camion dei rifiuti si sono scontrati frontalmente, provocando la morte di una donna di 41 anni. La vittima, che viaggiava sull’auto, è rimasta intrappolata tra le lamiere e non ce l’ha fatta. Sul posto sono arrivati i soccorritori, ma per lei non c’è stato niente da fare. La strada è stata chiusa al traffico per alcune ore mentre i carabinieri ricostruiv

Un grave incidente stradale si è verificato oggi lungo la strada provinciale 360, più precisamente nel tratto che collega Casarano a Taurisano. Ad avere la peggio è stata una donna, originaria di Aradeo, che ha perso la vita in seguito alle gravi ferite riportate nell’impatto. L’impatto è avvenuto in direzione Ugento: per cause ancora in fase di accertamento, la Jeep condotta dalla donna si è scontrata con un autocompattatore per la raccolta dei rifiuti. La collisione è stata estremamente violenta e non ha lasciato scampo alla 42enne. I sanitari, giunti tempestivamente sul luogo dell’incidente, hanno tentato il possibile, ma senza successo. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Salento: scontro auto-camion dei rifiuti, morta 41enne Strada provinciale

