Monte Urano salva il Carnevale | 130mila euro e nuova sede per sfilate e tradizione tra impegno e festa

Monte Urano si prepara a festeggiare la 49esima edizione del Carnevale. Dopo mesi di incertezza, il Comune ha deciso di investire 130mila euro per rilanciare l’evento, trovando anche una nuova sede nell’ex campo Sant’Andrea. La festa si farà, portando in città tradizione e allegria.

Monte Urano si prepara a celebrare la 49esima edizione del suo Carnevale, un evento che ha rischiato di non concretizzarsi ma che, grazie a un investimento di 130mila euro da parte dell’amministrazione comunale e alla collaborazione con Reti Monte Urano Gas, ha trovato una nuova sede nell’ex campo Sant’Andrea. La manifestazione, che vedrà coinvolti 800 figuranti provenienti da otto quartieri, si sfilerà il 17 e il 22 febbraio. Tutto era cominciato con una situazione di incertezza per il Carnevale Monturanese. L’evento, un pilastro della tradizione locale, si trovava senza una location adeguata.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Monte Urano Carnevale

Il Carnevale 2026 a Torino e nel Piemonte si avvicina, portando con sé una serie di eventi che celebrano tradizione, costume e cultura locale.

Il Carnevale di Locri torna tra le strade della città con due giorni di festa.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Monte Urano Carnevale

Argomenti discussi: Il Carnevale ha finalmente la sua casa: Monte Urano, la festa è salva, che lo show abbia inizio; Monte Urano: al via la Mostra Giovanni Detto, un monturanese IMI nella fabbrica di Goering; Il carnevale di Monte Urano è una festa di comunità: sempre più giovani coinvolti, nessuno si sente solo.

Il Carnevale ha finalmente la sua casa: Monte Urano, la festa è salva, che lo show abbia inizioMONTE URANO Investimenti pubblici e ricambio generazionale: ora il carnevale monturanese ha un futuro. L’amministrazione comunale ha investito ... msn.com

Abbandona il figlio piccolo e scappa da Monte Urano: rintracciata e arrestata in SvizzeraLa giovane era ricercata dallo scorso luglio, quando si era resa irreperibile dopo aver lasciato il figlio di poche settimane in ospedale, senza più farvi ritorno. La situazione aveva assunto contorni ... corriereadriatico.it

Monte Urano, inaugurata la mostra su Giovanni Detto: aperta fino al 15 febbraio - facebook.com facebook

31/1/26. Domani 1/2 a Monte Urano, a Fermo (Marche), 150 bici in corsa nel campionato nazionale di specialità: per 16 titoli tricolori del CSI. Tre le partenze previste in base alle categorie al Parco Fluviale Alex Langer del centro fermano. Otto regioni rapprese x.com