In preda ad uno scatto d’ira esce sul balcone e spara un colpo di pistola | 20enne arrestato dalla Polizia di Stato

Tarantini Time Quotidiano La Polizia di Stato ha arrestato un giovane tarantino di 20 anni perché ritenuto presunto responsabile dei reati di ricettazione e detenzione abusiva di armi e munizioni. Il personale della Sezione Volante è accorso in via Capocelatro dove era stata segnalata l’esplosione di colpi d’arma da fuoco. Sul posto anche i Falchi della Squadra Mobile che hanno riscontrato un foro sulla veranda di un appartamento. Le prime indagini e testimonianze hanno fatto convergere i sospetti su un giovane residente nello stabile difronte. Secondo quanto ricostruito, il giovane – un tarantino di 20 anni – al culmine di un litigio con la sua compagna, in preda ad una momento d’ira, avrebbe impugnato la pistola custodita nel marsupio e dopo essere uscito sul balcone avrebbe esploso un colpo. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

