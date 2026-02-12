Monet | a Palazzo Alvaro incontro sul padre dell' Impressionismo

Questa sera a Palazzo Alvaro si tiene un incontro dedicato a Monet, il padre dell’Impressionismo. L’appuntamento fa parte del ciclo di conferenze

Per il ciclo di conferenze "Appuntamento con la Grande Bellezza. Arte, Letteratura, Storia" evento fissato lunedì 16 febbraio alle ore 17,15 alla biblioteca Trisolini. Evento ideato dal presidente nazionale A.I.Par.C. dott. Salvatore Timpano, e realizzato in collaborazione con Città Metropolitana di Reggio Calabria, Deputazione di Storia Patria per la Calabria, Rhegium Julii, e Associazione Amici del Museo, nel centenario della morte di Monet e intitolato "Monet, il padre dell'Impressionismo. Da Impression Soleil Levant alle Ninfee". Claude Monet, nato nel 1940, maestro indiscusso dell’Impressionismo, ha cambiato radicalmente il modo di concepire la pittura.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Dal 14 febbraio al 31 maggio 2026, Palazzo Tarasconi ospita una mostra dedicata all'Impressionismo francese, intitolata

