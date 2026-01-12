Palazzo Tarasconi dal 14 febbraio mostra sull' Impressionismo | da Monet a Bonnard
Dal 14 febbraio al 31 maggio 2026, Palazzo Tarasconi ospita una mostra dedicata all’Impressionismo francese, intitolata
Dal 14 febbraio al 31 maggio 2026 il movimento artistico dell’Impressionismo francese sarà protagonista di una grande esposizione dal titolo Impressionisti: 100 anni di riflessi. Gli Impressionisti da Monet a Bonnard, al Palazzo Tarasconi di Parma. L’esposizione gode del patrocinio di: Regione. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Leggi anche: Il profumo delicato delle "Ninfee" di Monet: esperienza sensoriale nella mostra sull'impressionismo
Leggi anche: "Grande mostra" sull'impressionismo: apertura prorogata al 28 febbraio 2026
Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.
Itinerario d'Arte a Parma, tra le sale del Palazzo Tarasconi per la mostra “Dalí: tra arte e mito” e i capolavori della Fondazione Magnani-Rocca (Villa dei Capolavori), dove l’arte europea dialoga con il paesaggio e la storia. 1 febbraio - gita di una giornata Itin - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.