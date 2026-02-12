La prescrizione ha salvato Salvatore Buzzi in uno dei filoni dell’inchiesta Mondo di Mezzo. L’ex consigliere D’Ausilio è stato invece assolto. La decisione arriva dopo anni di indagini e processi, lasciando ancora aperti molti temi sulla gestione e le connessioni nel mondo della politica e dell’imprenditoria romana.

Dichiarato il non doversi procedere per intervenuta prescrizione per Salvatore Buzzi, in uno dei filoni nati dalla maxi inchiesta Mondo di Mezzo e che vedeva imputate una ventina di persone. Lo hanno deciso i giudici della prima sezione penale del tribunale di Roma: per il “ ras delle cooperative ” è stata riqualificata l’accusa di corruzione propria in corruzione per la messa a disposizione della funzione ed è stata esclusa anche l’aggravante mafiosa. Il tribunale nella stessa sentenza ha assolto con la formula “ per non aver commesso il fatto ”, come chiesto dalla procura, l’ex capogruppo del Pd in Campidoglio, Francesco D’Ausilio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Mondo di mezzo, prescrizione per Buzzi in uno dei filoni dell’inchiesta. Assolto l’ex consigliere D’Ausilio

La sentenza sulla maxi inchiesta ‘Mondo di Mezzo’ ha portato due risultati diversi.

A Ostia, il giudice ha assolto Francesco D’Ausilio nel processo legato a uno dei filoni di Mafia Capitale, Mondo di Mezzo.

