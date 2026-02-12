Mondo di mezzo prescrizione per Buzzi e assoluzione per D’Ausilio

La sentenza sulla maxi inchiesta ‘Mondo di Mezzo’ ha portato due risultati diversi. Salvatore Buzzi, coinvolto nel processo, ha visto prescriversi il suo reato. D’altro canto, Francesco D’Ausilio, ex capogruppo del Pd in Campidoglio, e Giovanni Fiscon, ex direttore generale di Ama, sono stati assolti. La vicenda si chiude con esiti opposti per i protagonisti, mentre il processo si avvia alla conclusione.

(Adnkronos) – Prescrizione per Salvatore Buzzi, in uno dei filoni della maxi inchiesta ‘Mondo di Mezzo’ e assoluzione per l’ex capogruppo del Pd in Campidoglio, Francesco D’Ausilio e l’ex dg di Ama, Giovanni Fiscon. Lo hanno stabilito oggi, giovedì 13 febbraio, i giudici della prima sezione del Tribunale di Roma in merito a uno dei . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Approfondimenti su Mondo di mezzo

Una vicenda giudiziaria complessa e lunga si conclude con un verdetto di assoluzione per cinque imputati coinvolti in una presunta truffa ai danni del Banco Bpm.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Mondo di mezzo

Argomenti discussi: Docente stupratore seriale, in 50 anni ha abusato di 90 minori in mezzo mondo: l'orco ha anche asfissiato madre e zia; Stupratore seriale di minorenni: 89 vittime in mezzo secolo. Jacques Leveugle le adescava in tutto il mondo sfruttando il ruolo di...

Mondo di Mezzo, prescritte accuse per Buzzi, assolto D'Ausilio(ANSA) - ROMA, 12 FEB - I giudici della prima sezione penale di Roma hanno dichiarato il non doversi procedere per intervenuta prescrizione per Salvatore Buzzi, in uno dei filoni nati dalla maxi inchi ... msn.com

Mondo di Mezzo: Morassut (Pd), assolto d'Ausilio dopo dieci lunghissimi anniL'ex capogruppo del Partito Democratico in Campidoglio, Francesco D'Ausilio, è stato definitivamente assolto da tutte le accuse che lo vedevano coinvolto nell'inchiesta Mondo di mezzo. (ANSA) ... ansa.it

Dai Minions al cinema d’autore, il 38enne francese è tra i professionisti più richiesti del pattinaggio artistico: alle Olimpiadi cambia giacca in pochi minuti per seguire atleti di mezzo mondo - facebook.com facebook