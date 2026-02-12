Il tribunale di Roma ha deciso di non procedere contro Salvatore Buzzi, perché il suo procedimento si è prescritto. La decisione riguarda uno dei filoni dell’inchiesta “Mondo di Mezzo”. Nel processo sono stati assolti anche l’ex capogruppo Pd e l’ex direttore Ama. La prescrizione ha fermato le accuse, lasciando inalterata la posizione di alcuni coinvolti. La notizia fa discutere, mentre si attendono sviluppi sulla vicenda.

I giudici del tribunale di Roma hanno deciso di non procedere nei confronti di Salvatore Buzzi, a causa dell’intervenuta prescrizione, nell’ambito di uno dei filoni dell’inchiesta denominata “Mondo di Mezzo”. Per quanto riguarda l’imputato, l’accusa di corruzione propria è stata modificata in corruzione per la messa a disposizione della funzione, e l’aggravante mafiosa è stata esclusa. Nel procedimento erano coinvolte anche altre venti persone. Tra queste, stamattina, i giudici hanno pronunciato sentenza di assoluzione per l’ex capogruppo del Partito Democratico in Campidoglio, Francesco D’Ausilio, come richiesto dalla Procura, per non aver commesso il fatto, e per l’ex direttore generale di Ama, Giovanni Fiscon. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Mondo di Mezzo: prescrizione per Buzzi, assolti ex capogruppo Pd ed ex direttore Ama

La sentenza sulla maxi inchiesta 'Mondo di Mezzo' ha portato due risultati diversi.

La prescrizione ha salvato Salvatore Buzzi in uno dei filoni dell'inchiesta Mondo di Mezzo.

