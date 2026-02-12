Il Tribunale di Roma ha assolto D’Ausilio, ex capogruppo del Pd a Roma, chiudendo una vicenda che si è trascinata per più di dieci anni. La sentenza mette fine a un lungo periodo di tensioni e accuse, portando sollievo a chi ha vissuto questa storia nel corso degli anni.

La sentenza di assoluzione emessa oggi dal Tribunale di Roma “segna la fine di una lunga e dolorosa vicenda che si è protratta per oltre dieci anni”. Lo dichiara in una nota l’ex capogruppo del Partito Democratico in Campidoglio, Francesco D’Ausilio, commentando la sentenza di questa mattina del procedimento nell’ambito dell’inchiesta “Mondo di mezzo”, in cui erano imputate una ventina di persone. La decisione del Tribunale e le parole di D’Ausilio. “Nel 2015, senza essere stato destinatario di alcun avviso di garanzia – aggiunge – mi sono dimesso autonomamente dalla carica di consigliere di Roma Capitale, per tutelare me e la mia famiglia dai violenti e talora diffamanti attacchi mediatici e così difendere la mia onorabilità. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Mondo di Mezzo: D’Ausilio (ex capogruppo Pd Roma), finisce vicenda dolorosa

Approfondimenti su Mondo di Mezzo

Oggi il tribunale di Roma ha assolto con formula piena Francesco D'Ausilio, ex dirigente del Pd.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Mondo di Mezzo

Argomenti discussi: Mondo di mezzo, prescrizione per Buzzi e assoluzione per D’Ausilio; Pace, i lavoratori portuali di mezzo mondo scioperano: Non vogliamo lavorare per le guerre; Empact: strategia italiana contro le droghe; Olimpiadi, Alberto Stefani a Mattarella Ormai ci siamo. Luca Zaia alla cerimonia: Pura emozione.

Mondo di mezzo, prescrizione per Buzzi e assoluzione per D’AusilioAssolto anche l’ex direttore di Ama Fiscon: è quanto stabilito dai giudici della prima sezione del Tribunale di Roma in uno dei filoni processuali della maxi inchiesta. Nel procedimento si era costitu ... rainews.it

Mondo di Mezzo: D’Ausilio (ex capogruppo Pd Roma), finisce vicenda dolorosaDopo oltre dieci anni, Francesco D'Ausilio commenta la sentenza di assoluzione del Tribunale di Roma, riflettendo sulla sua vita e sul passato. romadailynews.it

Mondo di mezzo: assolto con formula piena Francesco D'Ausilio, ex dirigente Pd ift.tt/ebHxaOc x.com

Dai Minions al cinema d’autore, il 38enne francese è tra i professionisti più richiesti del pattinaggio artistico: alle Olimpiadi cambia giacca in pochi minuti per seguire atleti di mezzo mondo - facebook.com facebook