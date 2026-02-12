Mafia Capitale filone Mondo di Mezzo | assolto Francesco D’Ausilio

A Ostia, il giudice ha assolto Francesco D’Ausilio nel processo legato a uno dei filoni di Mafia Capitale, Mondo di Mezzo. Le accuse sono state tutte prescritte e le prove contro di lui non sono bastate. La sentenza mette fine a una delle vicende giudiziarie più lunghe e complesse degli ultimi anni.

Ostia, 13 febbraio 2026 – Assoluzioni con formula piena e dichiarazioni di reati prescritti, nel processo su uno dei filoni di Mondo di Mezzo. La prima sezione del Tribunale di Roma ha assolto "per non aver commesso il fatto" l'ex capogruppo Pd in Campidoglio, Francesco D'Ausilio, come richiesto dalla procura, e l'ex dg di Ama, Giovanni Fiscon. Per Salvatore Buzzi i giudici hanno invece dichiarato il non doversi procedere per intervenuta prescrizione, riqualificando l'accusa da corruzione propria a corruzione per la messa a disposizione della funzione ed escludendo l'aggravante mafiosa. Leodori: "Verità ristabilita dopo 10 anni".

