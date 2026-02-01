walk for peace la marcia pacifica di alcuni monaci negli usa che ci parla di vita e di perdita

Un gruppo di monaci cammina lungo le strade degli Stati Uniti, tra camion, semafori e motel. La marcia pacifica si svolge in un contesto urbano, lontano dai luoghi di meditazione. Le loro immagini appaiono semplici, ma trasmettono un messaggio forte: parlare di vita e di perdita senza parole. La loro presenza richiama l’attenzione su temi profondi, senza fronzoli, con passi decisi e silenziosi.

Ci sono immagini che sembrano semplici e invece spostano qualcosa. Un gruppo di monaci sta camminando negli Stati Uniti, lungo strade che non hanno nulla di contemplativo: asfalto, camion, semafori, motel. Camminano in silenzio, in fila, spesso a piedi nudi. Non cercano attenzione, non protestano e non spiegano. Camminano e, potremmo dire, la provvidenza pensa a loro: al mangiare, al riposo. Perché i monaci, quando qualcosa non va, non se ne stanno fermi. Si muovono. È il loro modo di rispondere a un disequilibrio. La Walk for Peace è un vero e proprio pellegrinaggio di oltre 3.700 chilometri, dal Texas a Washington, iniziato lo scorso ottobre e destinato a concludersi nel febbraio 2026. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

La marcia Walk for Peace, promossa da monaci buddhisti, sta attirando l’attenzione internazionale per il suo messaggio di pace e serenità.

Aloka, un cane indiano che ha vissuto per strada, si è unito ai monaci buddisti nella Marcia per la Pace attraverso gli Stati Uniti.

