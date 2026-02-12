Modugno ci ha insegnato a volare

Modugno ci ha lasciato, ma il suo sorriso e le sue canzoni restano nel cuore di molti. Oggi, gli italiani si sono stretti intorno alla memoria di un artista che ha saputo portare allegria e speranza, diventando simbolo di un’Italia felice e ottimista. La sua voce ha fatto volare intere generazioni, e anche adesso, il suo ricordo continua a ispirare.

Raccontare un'Italia felice, carica di speranza e ottimismo attraverso la figura che ha incarnato al meglio lo spirito di quegli anni. Domani al teatro Turroni di Sogliano Mario Perrotta porta in scena 'Nel blu, avere tra le braccia tanta felicità', uno spettacolo intenso e poetico dedicato alla figura di Domenico Modugno. Sul palco Perrotta mescola la storia di Modugno – che lasciò la Puglia col sogno di fare l'attore – alla sua musica, con tredici brani suonati dal vivo e arrangiati da Vanni Crociani, Giuseppe Franchellucci e Massimo Marches. I componenti dello spettacolo hanno ricevuto il premio Ubu 2025 per il miglior progetto sonoro e musiche originali.

