meduza arisa e volare di domenico modugno ecco come saranno le cerimonie di apertura e

La cerimonia di apertura delle Paralimpiadi di Milano Cortina, in programma il 6 marzo a Verona, sarà un evento dedicato al movimento e alla solidarietà. Con medley di brani come

AGI - Sarà un inno al movimento la Cerimonia di Apertura delle Paralimpiadi di Milano Cortina che andrà in scena a Verona il 6 marzo. Tra i primi talenti annunciati: Stewart Copeland, leggendario batterista dei Police, e i Meduza, ambasciatori della musica house nel mondo. Il 15 marzo al Cortina Curling Olympic Stadium la Cerimonia di Chiusura celebrerà invece la bellezza dei ricordi con "Italian souvenir". E lì protagonista sarà Arisa. A 50 giorni esatti dall'inizio dei Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026, Fondazione Milano Cortina 2026 ha svelato a Palazzo Balbi a Venezia i titoli, le visioni creative e i primi talenti coinvolti nelle Cerimonie di Apertura e Chiusura di questa edizione Paralimpica. 🔗 Leggi su Agi.it

