In centinaia a Cantù per l' addio a Ponz | ' ' Ci ha insegnato a volare' '

A Cantù si è svolto il funerale di Andrea Ponzoni, conosciuto come Ponz, scomparso a 37 anni in un incidente di parapendio. La chiesa dei Santi Pietro e Paolo di Vighizzolo ha accolto centinaia di persone, testimoniando l’affetto e la stima per un istruttore che ha ispirato molti con la passione per il volo. L'evento ha rappresentato un momento di cordoglio e ricordo per una vita dedicata alle passioni e alla comunità.

Cantù (Como), 3 gennaio 2026 – Addio a Ponz, che ha insegnato a volare. Chiesa dei Santi Pietro e Paolo di Vighizzolo di Cantù gremita questa mattina per il funerale di Andrea Ponzoni, Ponz per tutti, l' istruttore di parapendio di 37 anni che l'altro giorno, a Capodanno, è morto precipitando da un'altezza di un centinaio di metri a Suello, dopo essere decollato sostenuto dalla sua vela dal monte Cornizzolo. Centinaia di persone si sono strette attorno alla moglie Arianna e alla figlia Diana, che ha solo 2 anni. Ponz e Arianna si erano conosciuti perché lui l'aveva accompagnata durante il suo battesimo del volo in parapendio.

