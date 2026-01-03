La vela come un sudario | Cieli blu per te Ponz Ci hai insegnato a volare

L'incidente di Ponz rappresenta una tragedia che colpisce profondamente la comunità di Suello, Lecco. La scena, ancora impressa nella memoria di chi l’ha vissuta, richiama l’importanza di rispettare le regole e la sicurezza nel volo libero. Un ricordo di un uomo che, con il suo esempio, ci ha insegnato a sognare e a volare con rispetto e consapevolezza.

SUELLO (Lecco) Il dolore è troppo forte, l'immagine di Ponz che si schianta a terra avvolto nella sua vela da un centinaio di metri di altezza è ancora vivida e i commenti feroci di chi non sa nulla di volo e parapendio aggiungono ulteriore sofferenza. All' Aeroclub Monte Cornizzolo di Suello così nessuno vuole parlare apertamente di quanto successo l'altro giorno, cioè dell' incidente costato la vita ad Andrea Ponzoni, Ponz, per tutti, istruttore di parapendio di 37 anni e pilota di "acro", cioè acrobatica. Ponz probabilmente stava effettuando proprio una manovra acrobatica in vista del punto di atterraggio, dopo essere decollato dal Cornizzolo.

