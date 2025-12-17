Le imprese dell’Emilia mostrano una certa resilienza di fronte alla complessa situazione economica, resistendo alla crisi attuale. Tuttavia, emergono segnali di un possibile peggioramento, che richiedono attenzione e analisi approfondite per comprendere le prospettive future del settore industriale regionale.

© Ilrestodelcarlino.it - Come vanno le imprese dell’Emilia? “Resistono alla crisi, ma segnali di peggioramento”

Bologna, 17 dicembre 2025 – Le imprese di Confindustria Emilia tengono, nonostante la congiuntura molto difficile. Guardando alle 3.400 aziende associate distribuite tra Bologna, Modena e Ferrara, il fatturato medio, il numero dei dipendenti delle imprese e quasi tutti gli indicatori di redditività continuano a essere superiori alla media nazionale. Parliamo di numeri importanti: un fatturato di 97 miliardi nel 2024 e circa 278mila lavoratori impiegati. Sono i punti chiave emersi dall’Osservatorio di filiera di Confindustria Emilia sul biennio 2022-2024, ma entrando nelle pieghe dei numeri già “si potevano intravedere i segnali del profondo peggioramento” della situazione economica nel corso del 2025. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

