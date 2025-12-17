Come vanno le imprese dell’Emilia? Resistono alla crisi ma segnali di peggioramento

Le imprese dell’Emilia mostrano una certa resilienza di fronte alla complessa situazione economica, resistendo alla crisi attuale. Tuttavia, emergono segnali di un possibile peggioramento, che richiedono attenzione e analisi approfondite per comprendere le prospettive future del settore industriale regionale.

Bologna, 17 dicembre 2025 – Le imprese di Confindustria Emilia tengono, nonostante la congiuntura molto difficile. Guardando alle 3.400 aziende associate distribuite tra Bologna, Modena e Ferrara, il fatturato medio, il numero dei dipendenti delle imprese e quasi tutti gli indicatori di redditività continuano a essere superiori alla media nazionale. Parliamo di numeri importanti: un fatturato di 97 miliardi nel 2024 e circa 278mila lavoratori impiegati. Sono i punti chiave emersi dall’Osservatorio di filiera di Confindustria Emilia sul biennio 2022-2024, ma entrando nelle pieghe dei numeri già “si potevano intravedere i segnali del profondo peggioramento” della situazione economica nel corso del 2025. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

