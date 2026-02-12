Moby e Tirrenia lanciano una promozione speciale per San Valentino. Le due compagnie marittime vogliono festeggiare il giorno degli innamorati offrendo sconti a chi sceglie di viaggiare in coppia. È un modo per invitare i passeggeri a partire e vivere un’esperienza in mare, non solo un’occasione romantica. La promozione è già attiva e mira a convincere più persone a salire a bordo per godersi il mare e le destinazioni italiane.

Non solo una ricorrenza romantica, ma un’occasione per partire, Moby e Tirrenia festeggiano San Valentino con una promozione pensata per chi ama viaggiare in compagnia. Le due compagnie, che da sempre mettono il viaggio al centro dell’esperienza di vacanza, lanciano un’offerta speciale che premia chi prenota entro il 15 febbraio. Il “regalo” è chiaro, sconto del 100% sulla tariffa passeggero per il secondo adulto, oppure per un adulto che viaggia con un bambino tra i 4 e gli 11 anni. Come funziona la promozione. La promozione è attiva per tutte le prenotazioni effettuate da oggi fino a domenica 15 febbraio e prevede l’ applicazione automatica dello sconto sulla tariffa passaggio ponte del secondo adulto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Moby e Tirrenia celebrano “l’amore” per i viaggiatori

Approfondimenti su Moby Tirrenia

Antonella Fiordelisi e Giulio festeggiano un anno insieme.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Moby mette in vendita cinque traghetti ma rassicura: garantiti i collegamenti con la Sardegna

Ultime notizie su Moby Tirrenia

Moby e Tirrenia amano i viaggiatori (non solo a San Valentino) e il secondo passeggero ha il 100% di scontoMilano, 12.02.2026 – San Valentino è la festa degli innamorati e quindi, automaticamente, è la festa di tutti i viaggiatori che scelgono Moby e Tirrenia, da sempre innamorate dei loro passeggeri, per ... adnkronos.com

Con Moby e Tirrenia l’estate non finisce mai aperte le prenotazioni per una stagione che dura tutto l’annoMilano, 14.10.2025 – Grazie a una stagione ancora propizia e al gran lavoro sulla destagionalizzazione, l’estate dei passeggeri di Moby e Tirrenia non finisce mai. E proprio in questo quadro Moby e ... adnkronos.com

I nuovi nomi delle navi Tirrenia CIN saranno Gnv Phoenix (ex Athara) e Gnv Pegasus (ex Moby Ale due) GNV sceglie Phoenix e Pegasus per segnare una rottura netta con il passato Tirrenia e raccontare una nuova identità di flotta: rinascita, forza e ambizione - facebook.com facebook