Expo auto a Tirrenia e parata

Pisatoday.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 7 dicembre torna la classica esposizione di auto sportive e storiche al mattino della prima domenica del mese a Tirrenia e la parata natalizia sperimentata lo scorso anno.Gli orari (indicativi):- ore 10:00 San Piero a Grado- ore 10:15 circa Marina di Pisa- ore 10:30 circa Tirrenia. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

