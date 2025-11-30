Expo auto a Tirrenia e parata
Domenica 7 dicembre torna la classica esposizione di auto sportive e storiche al mattino della prima domenica del mese a Tirrenia e la parata natalizia sperimentata lo scorso anno.Gli orari (indicativi):- ore 10:00 San Piero a Grado- ore 10:15 circa Marina di Pisa- ore 10:30 circa Tirrenia. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
Approfondisci con queste news
Auto Moto Napoli Expo Desideriamo confermare la presenza e la partecipazione dell’Istituzione ACI AUTOMOBILE NAPOLI alla prossima edizione di Auto Moto Napoli Expo 2026 (in programma dal 4 al 7 giugno 2026 presso la Mostra d’Oltremare, Napoli). Si - facebook.com Vai su Facebook
Tirrenia ospita una parata di auto d'epoca - Pisa Eventi Auto organizza una parata di 50 veicoli, provenienti da tutta la regione che si ritroveranno dalle 18. Come scrive lanazione.it