Emergenza mobilità ad Avellino Iandolo APP scrive alla Commissaria | Prima di tutto una questione minima di diritti

Francesco Iandolo di APP scrive alla Commissaria prefettizia di Avellino. Nella sua lettera, Iandolo sottolinea che la questione dei trasporti pubblici è ormai una vera emergenza. Chiede interventi concreti e soluzioni rapide, partendo da un principio semplice: prima di tutto, si tratta di rispettare i diritti dei cittadini. La mobilità in città, dice, non può più aspettare.

Francesco Iandolo, di APP (Avellino Prende Parte), ha inviato una lettera aperta alla Commissaria prefettizia per richiamare l'attenzione sullo stato della mobilità nel capoluogo irpino Francesco Iandolo, di APP – Avellino Prende Parte, ha inviato una lettera aperta alla Commissaria prefettizia per richiamare l’attenzione sullo stato della mobilità ad Avellino, definita senza mezzi termini una emergenza strutturale. Al centro della missiva non ci sono solo le grandi opere o i nodi infrastrutturali storici, ma una questione definita “minima”, e proprio per questo non più rinviabile: la revisione delle fermate e la messa in funzione delle paline del trasporto pubblico locale.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Approfondimenti su Avellino Mobilità

Il Comune di Atrani ha recentemente avviato contatti con ANAS, ASL Salerno e ACaMIR per affrontare questioni fondamentali relative alla sicurezza e alla salute dei cittadini.

Legambiente Campania organizza un flashmob e un sit-in ad Avellino per sensibilizzare sull'importanza della mobilità sostenibile e richiamare l’attenzione sulla riattivazione della linea ferroviaria locale, evidenziando il ruolo del trasporto ferroviario come elemento chiave per una mobilità più ecologica e accessibile nella regione.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Avellino Mobilità

Argomenti discussi: Emergenza loculi al cimitero di San Sossio Baronia: lavori fermi e famiglie nel limbo; Avellino, pronto soccorso: il cantiere blocca i percorsi di sicurezza; Avellino, ospedale Moscati: medici da Napoli per il pronto soccorso.

Ad Avellino si vive male?, il report e confronto pubblicoLa presentazione è fissata per sabato 7 febbraio alle ore 10:00 ad Avellino Scalo ... msn.com

Pronto soccorso di Avellino, «Al collasso: si dichiari stato d'emergenza»Quasi 2mila cittadini uniti per difendere lo stato di salute della Sanità provinciale. Dal Comitato civico irpino arriva, appunto, la protesta verso il sistema di cura che sta annaspando. A cominciare ... ilmattino.it

Confronto all’AOU “Dulbecco” su PET-TAC, emergenza-urgenza e riduzione della mobilità sanitaria prima di nuovi ospedali - facebook.com facebook