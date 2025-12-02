Pomeriggio di incidenti nel territorio dell’ASL Toscana Sud Est | tre feriti in codice 2 tra Bucine Arezzo e Sansepolcro
Arezzo – Pomeriggio particolarmente impegnativo per i soccorritori dell’ASL Toscana Sud Est, chiamati a intervenire su tre distinti incidenti avvenuti nel giro di poche ore tra le province di Arezzo e Valdarno. Il primo sinistro si è verificato alle 16:08 nel comune di Bucine, dove un’auto è rimasta coinvolta in un incidente la cui dinamica è ora al vaglio delle forze dell’ordine. Un uomo di 34 anni è stato soccorso dall’equipaggio dell’infermierizzata di Montalto e trasportato in codice 2 all’ospedale della Gruccia. Sul posto anche i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dell’area. Poco più di un’ora dopo, alle 17:30, un secondo incidente ha interessato via dei Frati ad Arezzo, coinvolgendo un’auto e un furgoncino. 🔗 Leggi su Lortica.it
