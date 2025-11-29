Gli ospedali dell’ASL Toscana sud est confermati nel network delle strutture Bollino rosa di Fondazione Onda ETS

Arezzo, 29 novembre 2025 – Gli ospedali dell' ASL Toscana sud est confermati nel network delle strutture "Bollino rosa" di Fondazione Onda ETS Nel corso della cerimonia del 27 novembre presso il Ministero della Salute le strutture di Arezzo, Siena e Grosseto hanno ricevuto anche per il biennio 2026-2027 il riconoscimento per l'impegno nella promozione della medicina di genere e l'offerta di servizi dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura delle principali patologie femminili Confermato anche per il biennio 2026-202 7 il riconoscimento dell'impegno dei presidi ospedalieri dell'ASL Toscana sud est verso la promozione della medicina di genere e la capacità di distinguersi per l'offerta di servizi dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura delle principali patologie femminili e non solo.

