Come sta Liu Jiayu dopo la paurosa caduta a Livigno | sbatte faccia a terra poi 10 minuti immobile

Dopo aver tentato un trick durante le qualificazioni dell’halpipe alle Olimpiadi 2026, Liu Jiayu è caduta violentemente a Livigno. La snowboarder ha sbattuto la faccia a terra e si è fermata immobile per circa 10 minuti, spaventando tutti i presenti. La dinamica dell’incidente ha fatto temere il peggio, ma per ora si sa solo che sta ricevendo assistenza e che le sue condizioni saranno monitorate nei prossimi giorni.

