Come sta Liu Jiayu dopo la paurosa caduta a Livigno | sbatte faccia a terra poi 10 minuti immobile
Dopo aver tentato un trick durante le qualificazioni dell’halpipe alle Olimpiadi 2026, Liu Jiayu è caduta violentemente a Livigno. La snowboarder ha sbattuto la faccia a terra e si è fermata immobile per circa 10 minuti, spaventando tutti i presenti. La dinamica dell’incidente ha fatto temere il peggio, ma per ora si sa solo che sta ricevendo assistenza e che le sue condizioni saranno monitorate nei prossimi giorni.
La snowboarder stava cercando di chiudere la sua evoluzione con un 900 gradi (due rotazioni complete e mezzo) durante le qualificazioni dell'halpipe alle Olimpiadi invernali 2026. A causa forse di un errore quasi impercettibile, la tavola ha impattato sulla neve in maniera irregolare e il corpo dell'atleta s'è piegato "a scorpione".🔗 Leggi su Fanpage.it
