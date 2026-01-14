La polizia sventa un furto a Bergamo grazie alla tempestiva chiamata al 112
A Bergamo, un tentativo di furto in via Fontana è stato sventato grazie alla pronta chiamata al 112. La segnalazione tempestiva ha permesso alle forze dell’ordine di intervenire rapidamente, fermando i ladri prima che potessero portare a termine il loro intento. L’episodio sottolinea l’importanza di una comunicazione efficiente con le autorità e il ruolo fondamentale del pronto intervento.
L’EPISODIO. Tentato furto in via Fontana in città, decisiva la chiamata al 112: ladri in fuga all’arrivo degli agenti. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
Leggi anche: Ladri in via Fontana, la chiamata al 112 evita l’ennesimo furto in casa: “Collaborazione dei cittadini fondamentale”
Leggi anche: Ubriaco lancia un tavolo di vetro contro la moglie: arrestato grazie alla chiamata del figlio alla Polizia
La polizia sventa un furto a Bergamo grazie alla tempestiva chiamata al 112 - Una chiamata tempestiva al Numero Unico di Emergenza 112 ha permesso di sventare un tentato furto nel tardo pomeriggio di martedì in via Fontana, a Bergamo. ecodibergamo.it
Ladri in via Fontana, la chiamata al 112 evita l’ennesimo furto in casa: “Collaborazione dei cittadini fondamentale” - Ladri in via Fontana, la chiamata al 112 evita l'ennesimo furto in casa: "Collaborazione dei cittadini fondamentale" ... bergamonews.it
Altri furti nei cimiteri, presi di mira Albano Sant’Alessandro e Brusaporto - Dopo Treviolo e Pedrengo altri due cimiteri colpiti, nella notte tra sabato 10 e domenica 11 gennaio: Albano e Brusaporto. ecodibergamo.it
Polizia sventa truffa a anziana a Roma, 16enne arrestato con il bottino. Il ragazzo era scappato da una struttura di accoglienza in Campania #ANSA x.com
Polizia sventa truffa a anziana a Roma, 16enne arrestato con il bottino. Il ragazzo era scappato da una struttura di accoglienza in Campania #ANSA facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.