La polizia sventa un furto a Bergamo grazie alla tempestiva chiamata al 112

A Bergamo, un tentativo di furto in via Fontana è stato sventato grazie alla pronta chiamata al 112. La segnalazione tempestiva ha permesso alle forze dell’ordine di intervenire rapidamente, fermando i ladri prima che potessero portare a termine il loro intento. L’episodio sottolinea l’importanza di una comunicazione efficiente con le autorità e il ruolo fondamentale del pronto intervento.

Ladri in via Fontana, la chiamata al 112 evita l’ennesimo furto in casa: “Collaborazione dei cittadini fondamentale” - Ladri in via Fontana, la chiamata al 112 evita l'ennesimo furto in casa: "Collaborazione dei cittadini fondamentale" ... bergamonews.it

Altri furti nei cimiteri, presi di mira Albano Sant’Alessandro e Brusaporto - Dopo Treviolo e Pedrengo altri due cimiteri colpiti, nella notte tra sabato 10 e domenica 11 gennaio: Albano e Brusaporto. ecodibergamo.it

Polizia sventa truffa a anziana a Roma, 16enne arrestato con il bottino. Il ragazzo era scappato da una struttura di accoglienza in Campania #ANSA x.com

Polizia sventa truffa a anziana a Roma, 16enne arrestato con il bottino. Il ragazzo era scappato da una struttura di accoglienza in Campania #ANSA facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.