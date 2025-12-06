Donna aggredita mentre passeggiava con il cane | individuato il presunto autore

BRINDISI - Individuato e denunciato l'autore dell'aggressione ai danni di una donna che passeggiava con il cane, verificatasi nella serata del 26 novembre scorso in via Provinciale San Vito a Brindisi (qui l'articolo). Si tratta di uno straniero irregolare sul territorio nazionale. Per lui emesso. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

