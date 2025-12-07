Chiama il 112 e minaccia di gettarsi da una scogliera | salvato dai carabinieri

Avrebbe chiamato il numero unico di emergenza 112 manifestando i suoi intenti suicidi e minacciando di buttarsi in mare in preda a un grave stato di alterazione psichica. A metterlo in salvo dai carabinieri giunti immediatamente sul posto. Questo quanto sarebbe avvenuto nelle scorse ore a. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Chiama il 112 e minaccia di gettarsi da una scogliera: salvato dai carabinieri - Grazie al militare che ha risposto alla telefonata e che è riuscito a farlo parlare fino all'arrivo dei colleghi sul posto, è stato evitato il peggio: è successo a Martinsicuro. ilpescara.it scrive

COMMENTA 1 min STAMPA - Un Carabiniere operatore della centrale operativa della Compagnia di Colleferro, alle porte di Roma, nei giorni scorsi, si è reso protagonista di un ... Da msn.com