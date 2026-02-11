Chiama il 112 minacciando di gettarsi da un ponte | minorenne salvato dai carabinieri

Questa mattina a Faenza, un minorenne ha chiamato il 112 minacciando di buttarsi da un ponte. I carabinieri sono arrivati in fretta e sono riusciti a bloccarlo, evitando che si facesse del male. La scena si è svolta davanti agli occhi di chi passava, e ora il ragazzo riceve assistenza.

Faenza (Ravenna), 11 febbraio 2026 – Il tempestivo intervento dei Carabinieri si è rivelato determinante per scongiurare un probabile s uicidio. Il drammatico episodio si è verificato la scorsa notte, quando al 112 è giunta la chiamata di un minorenne che manifestava all'operatore di turno la volontà di farla finita, indicando di trovarsi a Faenza sul Ponte delle Grazie, pronto a lanciarsi nel vuoto. Ottenute le informazioni necessarie a localizzarlo, l'operatore, mentre intratteneva al telefono il giovane, ha 'girato' l'intervento ai Carabinieri della Compagnia di Faenza che hanno immediatamente inviato sul posto una pattuglia dell' Aliquota Radiomobile.

