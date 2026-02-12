Minacce all’ex moglie davanti alla figlia a scuola | arrestato 39enne

Un uomo di 39 anni è stato arrestato davanti a scuola, dove minacciava l’ex moglie davanti alla loro bambina. È già conosciuto alle forze dell’ordine e aveva violato il divieto di avvicinamento imposto dal tribunale. I carabinieri sono intervenuti subito e hanno portato via l’uomo. La situazione si è svolta sotto gli occhi di tutti, senza che nessuno intervenisse prima.

Nonostante il divieto di avvicinamento alla famiglia, l'uomo è stato sorpreso vicino all'istituto frequentato dalla bambina e fermato dai carabinieri. Ora agli arresti domiciliari Un uomo di 39 anni, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato dai carabinieri dopo aver violato il divieto di avvicinamento imposto dal Tribunale. L'ex moglie aveva segnalato la sua presenza nei pressi della scuola frequentata dalla loro figlia di 9 anni. Secondo quanto ricostruito dai militari della Stazione di Bordonaro, l'uomo, malgrado fosse già stato allontanato dalla casa familiare lo scorso 4 novembre e sottoposto a divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dall'ex moglie, si è avvicinato alla scuola della bambina.

Un uomo di 41 anni è stato arrestato a San Nicola La Strada, nel Casertano, dopo aver aggredito la moglie di 38 anni con una mazza da baseball davanti alla loro figlia.

Giovedì 15 gennaio alle 20, una donna marocchina di 45 anni ha denunciato di essere stata perseguitata dall’ex marito, che l’ha inseguita in auto e ha proseguito con minacce anche davanti ai carabinieri.

