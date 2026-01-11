Picchia la moglie con una mazza da baseball davanti alla figlia | arrestato
Un uomo di 41 anni è stato arrestato a San Nicola La Strada, nel Casertano, dopo aver aggredito la moglie di 38 anni con una mazza da baseball davanti alla loro figlia. L'intervento delle forze dell'ordine ha evitato ulteriori conseguenze. L'episodio è stato segnalato alle autorità, che hanno proceduto con l'arresto dell’uomo per violenza domestica.
