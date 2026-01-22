Uomo terrorizza l' ex moglie e la figlia | le insegue in auto e continua le minacce anche davanti ai carabinieri

Giovedì 15 gennaio alle 20, una donna marocchina di 45 anni ha denunciato di essere stata perseguitata dall’ex marito, che l’ha inseguita in auto e ha proseguito con minacce anche davanti ai carabinieri. La donna si trovava con sua figlia al momento dell’incidente, che ha generato preoccupazione per la loro sicurezza e per la gestione della situazione da parte delle autorità.

