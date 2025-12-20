L’Unione europea sosterrà l’Ucraina con un prestito di novanta miliardi di euro nei prossimi due anni. È il risultato concreto più interessante del Consiglio europeo appena concluso. Il classico bicchiere mezzo pieno e mezzo vuoto. Perché non sono stati toccati gli asset russi e non è una cifra sufficiente, da sola, a soddisfare il fabbisogno dell’Ucraina in materia di difesa. C’è la sensazione che si tratti di una soluzione di ripiego, arrivata dopo circa sedici ore di colloqui. Ma è anche la dimostrazione di una consapevolezza europea: Kyjiv va aiutata in tutti i modi possibili a difendersi da un’aggressione imperialista e il prestito sarà certamente utile. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

L'Ucraina sta diventando un gigante della difesa, e l'Europa non può fare a meno di aiutarla

