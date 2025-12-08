Trump e la sfida all' Europa | cosa può fare l' Ue su Kiev sicurezza rapporti con Pechino

La deriva Usa avversa all’Europa spinge i Ventisette a cercare nuove soluzioni: rapporti più stretti con i Paesi vicini, patti industriali e un approccio pragmatico con Pechino. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Trump e la sfida all'Europa: cosa può fare l'Ue su Kiev, sicurezza, rapporti con Pechino

Che cosa può fare l'Europa isolata da Trump e Putin? Le 383 misure di Draghi e il campo «allargato» ad Australia e Giappone - La deriva Usa avversa all’Europa spinge i Ventisette a cercare nuove soluzioni: patti industriali e un approccio pragmatico con Pechino. Scrive msn.com

Kallas risponde a Trump dopo il durissimo attacco all'Europa. Ecco cosa ha detto - La sfida Ue è sugli asset russi che Washington non vorrebbe venissero toccati ... tg.la7.it scrive

La minaccia di Trump ha reso l'Europa capace di ripensare sé stessa - Nella realtà, molti segnali di un risveglio e di un cambio di passo in tema di economia e difesa. Secondo ilfoglio.it