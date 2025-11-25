I borghi delle Marche esplodono sui social | oltre 6 milioni di visualizzazioni per la campagna Ambassador
Oltre 6 milioni di visualizzazioni e più di 100mila interazioni sui social Facebook, Instagram e TikTok, questi i numeri di successo del progetto realizzato dagli Ambassador di Borghitalia che hanno trasformato i borghi delle Marche in protagonisti di una narrazione digitale di grande impatto. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
