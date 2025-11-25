I borghi delle Marche esplodono sui social | oltre 6 milioni di visualizzazioni per la campagna Ambassador

Anconatoday.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oltre 6 milioni di visualizzazioni e più di 100mila interazioni sui social Facebook, Instagram e TikTok, questi i numeri di successo del progetto realizzato dagli Ambassador di Borghitalia che hanno trasformato i borghi delle Marche in protagonisti di una narrazione digitale di grande impatto. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Borghi, Progetto Marche Vive da replicare a livello nazionale - Il "Progetto Marche Vive rappresenta un modello che può e deve essere replicato in altre regioni e persino a livello nazionale. Si legge su ansa.it

Marche, bando da 7 milioni per rivitalizzare i borghi storici in chiave turistica - Resterà aperto fino a metà luglio il bando Fesr da 7 milioni di euro con cui la Regione Marche intende incentivare la creazione di sistemi integrati di accoglienza nei borghi e nei centri storici ... Lo riporta ilsole24ore.com

