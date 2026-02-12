Milano un’Alpe in città | Flora Alpina l’installazione svizzera celebra natura e resilienza fino al 22 febbraio

Questa mattina a Milano è stata inaugurata Flora Alpina, un’installazione svizzera che porta un pezzo di montagna nel centro città. L’opera, visibile fino al 22 febbraio, celebra la natura e la resilienza, e si inserisce tra le iniziative di San Valentino promosse dalla House of Switzerland. Sono molti i passanti che si fermano ad ammirare le strutture e a scattare foto, mentre gli organizzatori sottolineano come questa installazione voglia avvicinare le persone alla montagna e alla sua forza.

Un'Alpe nel Cuore di Milano: Flora Alpina, la Scommessa della House of Switzerland per San Valentino. Milano si trasforma in un'insolita vetrina della flora montana fino al 22 febbraio. La House of Switzerland ha allestito un giardino alpino nel Centro Svizzero, in via Palestro, offrendo un'esperienza immersiva tra erbe, fiori e rocce, culminata con una giornata speciale per San Valentino, sabato 14 febbraio, con visite guidate e laboratori creativi. L'iniziativa, nata come omaggio agli atleti in vista dei Giochi, celebra il legame tra natura, innovazione e cultura. Dalle Vette ai Navigli: Un Omaggio alla Resilienza Alpina.

