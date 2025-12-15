Dal 16 al 22 dicembre, Catania si trasforma in un luogo di festa e tradizione, offrendo una settimana ricca di musica, spettacoli e momenti di condivisione natalizia. Il calendario degli eventi, promosso dal Comune, coinvolge tutta la città in un clima di allegria e spirito festivo, celebrando le tradizioni del periodo.

© Dayitalianews.com - Natale a Catania: dal 16 al 22 dicembre la città celebra le tradizioni

ABBONATI A DAYITALIANEWS Dal 16 al 22 dicembre, Catania si riempie di musica, spettacoli e momenti di condivisione grazie a un ricco calendario di eventi natalizi promosso dal Comune di Catania. Un programma pensato per valorizzare le tradizioni popolari, l’arte e l’aggregazione sociale, coinvolgendo chiese, piazze e luoghi simbolo della città. Martedì 16 dicembre: tra devozione e teatro popolare. L’apertura degli appuntamenti è fissata per martedì 16 dicembre, alle ore 19, presso la Chiesa di Santa Maria del Rosario in via Luciano Pavarotti. Qui va in scena “Lu viaggiu dulurusu di Maria Santissima e lu Patriarca S. Dayitalianews.com

Di Natale impossible goal!!

Catania, Natale tra spettacoli, concerti e performance nelle chiese - CATANIA – Spettacoli e proiezioni audiovisive nei teatri, performance multimediali, concerti e rappresentazioni nelle chiese, cori fiabe e christmas fantasy nelle piazze: entra nel vivo il programma ... livesicilia.it