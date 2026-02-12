Milano Santa Giulia | accoltellamento e pestaggio indagini aperte tra droga e incongruenze nelle testimonianze

Una notte di paura a Milano, nel quartiere Santa Giulia. Due ragazzi di 18 anni sono stati aggrediti mercoledì sera, uno con un coltello e l’altro pestato. Le forze dell’ordine hanno aperto le indagini, che si concentrano su un giro di droga e su alcune testimonianze che non tornano. La polizia sta cercando di fare chiarezza su cosa sia successo e chi siano i responsabili.

Notte di Violenza a Milano: Un Accoltellamento e un Pestaggio a Santa Giulia, Indagini in Corso. Una serata di paura nel quartiere Santa Giulia di Milano, dove due diciottenni sono stati aggrediti mercoledì 12 febbraio 2026. Uno dei ragazzi ha riportato una ferita da coltello al torace, l'altro un trauma cranico e lesioni all'orecchio. Le indagini della polizia di Stato sono in corso per ricostruire la dinamica dell'aggressione e identificare i responsabili, con elementi che suggeriscono una complessità maggiore rispetto a una semplice rissa. Dinamica dell'Aggressione: Tra Testimonianze e Incongruenze.

