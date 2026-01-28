Violenta rapina in strada con accoltellamento a Torino Barriera di Milano | identificato l' autore dopo due mesi di indagini

La polizia ha individuato l'autore della rapina con accoltellamento avvenuta a Torino, in via Scarlatti, due mesi fa. Si tratta di un uomo di 24 anni, marocchino, già in carcere alle Vallette per altri reati. Dopo lunghe indagini, gli agenti sono riusciti a risalire alla sua identità e ora è accusato di aver ferito gravemente una persona durante il colpo.

Un marocchino di 24 anni, già detenuto nel carcere delle Vallette a Torino per altri reati, è accusato di essere l'autore di una rapina con lesioni gravi avvenuta la notte del 28 novembre 2025 in via Scarlatti. Quella notte, infatti, avrebbe accoltellato un altro ragazzo dopo avergli strappato la catenina dal collo. Il movente sarebbe stato legato a un debito per della droga non saldato dalla vittima all'aggressore. A fine gennaio 2026, a due mesi dai fatti, gli agenti della squadra mobile della polizia cittadina gli hanno notificato l'ordine di custodia cautelare spiccato dal tribunale dopo avere condotto le indagini.🔗 Leggi su Torinotoday.it

Nel pomeriggio di ieri, lunedì 12 gennaio 2026, si è verificata una lite in strada in via Sandigliano, nel quartiere Barriera di Milano a Torino.

