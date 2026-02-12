Milano Cortina Zelensky critica il Cio per la squalifica di Heraskevych | Avete assecondato l’oppressore

Volodymyr Zelensky attacca il Cio dopo la squalifica di Heraskevych. Il presidente ucraino critica l’organizzazione olimpica, accusandola di aver assecondato l’oppressore. Zelensky difende lo sportivo e lo definisce vittima di ingiustizie. La polemica diventa un’altra tappa nel confronto tra Kiev e i vertici olimpici.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky difende lo skeletonista Heraskevych squalificato dai Giochi olimpici. L'attacco al Cio è duro: "Il coraggio conta più delle medaglie. Lo sport non significa indifferenza. Avete favorito l'oppressore" La squalifica dello skeletonista ucraino Vladyslav Heraskevych non è soltanto una decisione disciplinare: è una crepa aperta nel cuore dell’Olimpismo. Alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 l’atleta ha scelto di indossare un casco commemorativo con i volti di colleghi ucraini caduti dopo l’invasione russa del 2022. Un gesto che per lui era rispetto, memoria e coerenza morale. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Zelensky critica il Cio e accusa: “Squalifica Heraskevych favore a Russia”.

Il presidente ucraino Zelensky attacca il CIO, accusandolo di aver “assecondato” la Russia.

