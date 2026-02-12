Milano Cortina Zelensky contro il Cio | Squalifica Heraskevych favore a Russia

Zelensky critica il Cio e accusa: “Squalifica Heraskevych favore a Russia”. Il presidente ucraino non ha nascosto la sua rabbia dopo la decisione di escludere l’atleta dall’Olimpiade di Milano Cortina 2026. Zelensky ha detto che il coraggio di Heraskevych conta più di una medaglia e ha puntato il dito contro il comitato olimpico internazionale, che ha motivato la squalifica con la mancata rinuncia al casco con le foto degli atleti uccisi in guerra. La vicenda accende ancora di più le polemiche

(Adnkronos) – “Il coraggio conta più delle medaglie”. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky critica il Cio dopo la squalifica di Vladislav Heraskevych, l’atleta escluso dalla gara di skeleton alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 per la mancata rinuncia al casco caratterizzato dalle foto di atleti uccisi in guerra dalla Russia. “Lo sport non significa indifferenza e il movimento olimpico dovrebbe contribuire a fermare le guerre, non assecondare l'aggressore. Purtroppo, la decisione del Comitato Olimpico Internazionale di squalificare lo Vladyslav Heorhiyevych parla di altro. Questo non è certo in linea con i principi dell'olimpismo, che si basano sulla giustizia e sul sostegno alla pace”, dice Zelensky in un lungo post su Telegram.🔗 Leggi su Periodicodaily.com Approfondimenti su Milano Cortina Zelensky accusa il CIO di "assecondare" la Russia dopo la squalifica di Vladyslav Heraskevych per il casco Il presidente ucraino Zelensky attacca il CIO, accusandolo di aver “assecondato” la Russia. Follia Cio, Heraskevych squalificato da Milano-Cortina per il casco contro la guerra in Ucraina Vladyslav Heraskevych non gareggerà ai Giochi di Milano Cortina. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su Milano Cortina Argomenti discussi: Olimpiadi 2026, Cio vieta ad atleta ucraino il casco per i caduti; Heraskevych a Milano Cortina porterà in gara il casco da skeleton con gli sportivi ucraini uccisi vietato dal Cio. Zelensky: Ricorda il prezzo della nostra lotta; Milano-Cortina: il divieto per il casco dell'atleta Heraskevych scuote le Olimpiadi; Elezioni in Ucraina, presto annuncio Zelensky? Ipotesi referendum di pace e 'ombra' di Trump. Milano Cortina, Zelensky contro il Cio: Squalifica Heraskevych favore a RussiaIl presidente ucraino Zelensky attacca il Comitato Olimpico Internazionale dopo la squalifica dell’atleta Vladyslav Heraskevych alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Critica il CIO e denuncia la pres ... adnkronos.com Heraskevych squalificato dalle Olimpiadi di Milano Cortina: casco contro la guerra, il Cio lo escludeVladyslav Heraskevych non gareggerà ai Giochi di Milano Cortina. L’atleta ucraino di skeleton è stato squalificato dal Comitato olimpico internazionale dopo ... thesocialpost.it I militari inviati a presidiare le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 sono costretti ad alloggiare in strutture fatiscenti, senza docce. Svolgono turni da 14 ore e senza neanche un bagno chimico nelle vicinanze. facebook MILANO CORTINA | Brignone: 'Ho ancora l'adrenalina che scorre nelle vene. 'Oggi ero tranquilla e ho cercato di fare le curve più veloce possibile'. #ANSA x.com

