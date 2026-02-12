L’atleta ucraino Vladyslav Heraskevych è stato squalificato dal Cio poco prima delle Olimpiadi di Milano-Cortina. Voleva indossare un casco per ricordare i connazionali uccisi in Russia, ma la protesta è finita con l’esclusione dalla competizione. Heraskevych annuncia che farà ricorso al Tas, mentre le sue terze Olimpiadi sembrano già compromesse.

L'atleta di skeleton Vladyslav Heraskevych è stato squalificato dal Cio. Non potrà competere a Milano-Cortina, in quelle che avrebbero dovuto essere le sue terze Olimpiadi. Heraskevych aveva annunciato da giorni l'intenzione di indossare, durante la gara, un casco con raffigurati gli atleti e le atlete dell'Ucraina uccisi durante l'invasione russa. Un gesto che le autorità olimpiche hanno giudicato come una violazione delle regole, in particolare dell’articolo 50 della Carta Olimpica, che proibisce, in gara, gesti di natura politica. «Non ha voluto prendere in considerazione alcun compromesso», ha fatto sapere il Cio. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Heraskevych squalificato: voleva indossare un casco per ricordare gli ucraini uccisi in Russia. "Vergogna per le future generazioni"

Approfondimenti su Heraskevych Ucraina

Durante le Olimpiadi di Milano Cortina, il velocista ucraino Vladyslav Heraskevych è stato squalificato per aver indossato un casco con un messaggio sui morti ucraini.

Il Comitato Olimpico Internazionale ha squalificato questa mattina Vladyslav Heraskevych, l’atleta ucraino di skeleton che avrebbe dovuto partecipare alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Heraskevych Ucraina

Argomenti discussi: Milano Cortina 2026, Heraskevych squalificato per il casco con le vittime della guerra in Ucraina.

Heraskevych squalificato: l'atleta ucraino voleva indossare un casco per ricordare i connazionali uccisi dalla RussiaL'atleta di skeleton Vladyslav Heraskevych, una volta pugile a Kiev, è stato squalificato dal Cio. Non potrà competere a Milano Cortina, in quelle che avrebbero dovuto essere le sue terze Olimpiadi ... msn.com

Milano-Cortina, Heraskevych dallo Skeleton: l'atleta ucraino che voleva indossare un casco tributo ai 24 atleti uccisi dai russiL'atleta aveva dichiarato nei giorni scorsi di voler scendere comunque in pista con un casco commemorativo nei confronti degli atleti vittime in Ucraina ... affaritaliani.it

Lui si chiama Vladyslav Heraskevych ed è un atleta di Skeleton, lo slittino lanciato a folle velocità a pancia in giù. Vladyslav non prenderà parte alla gara alle Olimpiadi di Milano Cortina. È stato squalificato e il motivo è assurdo. L’ucraino voleva indossare il ca - facebook.com facebook

Olimpiadi, squalificato l’ucraino Heraskevych per il casco che omaggio gli atleti uccisi dai russi x.com