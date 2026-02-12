Milano Cortina slittino magico | Italia fa doppietta d’oro

L’Italia conquista due medaglie d’oro nello slittino in appena un’ora. La squadra azzurra fa il bis e si iscrive di diritto tra le protagoniste di questa edizione. La gara si è conclusa con una doppietta che ha sorpreso gli spettatori, regalando un’emozione dopo l’altra.

(Adnkronos) – Due medaglie d’oro in un’ora, lo slittino azzurro entra nella storia con una doppietta stellare. L’Italia esulta per i trionfi dei doppi sul ghiaccio della pista Eugenio Monti di Cortina. Lo show comincia con il capolavoro di Andrea Voetter e Marion Oberhofer, che conquistano l’oro nella prova del doppio femminile: seconde dopo la prima run, si prendono il gradino più alto del podio con la seconda manche, lasciandosi alle spalle le tedesche Dajana Eitberger e Magdalena Matschina e le austriache Selina Egle e Lara Michaela Kipp. Nemmeno il tempo di festeggiare e arriva il prodigio di Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner nella gara maschile. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Le italiane Voetter e Oberhofer vincono l'oro nello slittino femminile alle Olimpiadi di Milano-Cortina.

Questa mattina a Milano Cortina, Andrea Voetter e Marion Oberhofer hanno vinto l'oro nello slittino doppio femminile.

