Milano Cortina Italia da sogno | oro Voetter-Oberhofer nello slittino doppio donne
Questa mattina a Milano Cortina, Andrea Voetter e Marion Oberhofer hanno vinto l’oro nello slittino doppio femminile. Dopo aver dominato la prima manche, hanno mantenuto la testa fino alla fine della seconda, conquistando il primo posto e il podio olimpico. La loro vittoria ha sorpreso molti, portando a casa un risultato importante per l’Italia.
(Adnkronos) – Andrea Voetter e Marion Oberhofer agguantano uno splendido oro nello slittino doppio femminile alla fine della seconda manche della gara dopo aver chiuso in testa già la prima. Alle spalle delle azzurre le tedesche Dajana Eitberger e Magdalena Matschina, bronzo per le austriache Selina Egle e Lara Michaela Kipp. —[email protected] (Web Info).🔗 Leggi su Periodicodaily.com
