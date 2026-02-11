Milano Cortina Italia da sogno | oro Voetter-Oberhofer nello slittino doppio donne

Questa mattina a Milano Cortina, Andrea Voetter e Marion Oberhofer hanno vinto l’oro nello slittino doppio femminile. Dopo aver dominato la prima manche, hanno mantenuto la testa fino alla fine della seconda, conquistando il primo posto e il podio olimpico. La loro vittoria ha sorpreso molti, portando a casa un risultato importante per l’Italia.

(Adnkronos) – Andrea Voetter e Marion Oberhofer agguantano uno splendido oro nello slittino doppio femminile alla fine della seconda manche della gara dopo aver chiuso in testa già la prima. Alle spalle delle azzurre le tedesche Dajana Eitberger e Magdalena Matschina, bronzo per le austriache Selina Egle e Lara Michaela Kipp. —[email protected] (Web Info).🔗 Leggi su Periodicodaily.com Approfondimenti su Milano Cortina Olimpiadi Milano-Cortina: Italia d’oro nello slittino donne. Con Voetter e Oberhofer Meravigliose Voetter-Oberhofer: medaglia d’oro nello slittino doppio, è la terza per l’Italia La coppia italiana formata da Marion Oberhofer e Andrea Vötter ha vinto l’oro nello slittino doppio donne. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Milano Cortina, Italia da sogno: MAGICO ORO di Voetter-Oberhofer nello slittino doppio donne Ultime notizie su Milano Cortina Argomenti discussi: Risultati Olimpiadi di Milano Cortina 2026: Tutte le medaglie e i podi dell'Italia; Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026: italiani in gara oggi, sabato 7 febbraio; Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026: italiani in gara domani, martedì 10 febbraio; Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026: italiani in gara oggi, venerdì 6 febbraio. Programma Olimpiadi Milano Cortina 11 febbraio: Italia in gara, orari, medaglie, dove vederle in tvEcco gli eventi del giorno ai giochi Olimpici e gli azzurri che gareggeranno: altre occasioni per impreziosire il medagliere ... tuttosport.com Medagliere Olimpiadi Milano Cortina 2026/ Medaglie e podi: Italia da record (oggi 9 febbraio)Medagliere Olimpiadi Milano Cortina 2026 oggi 9 febbraio, medaglie e podi con un’Italia da record che ha già conquistato 9 metalli in due giorni. ilsussidiario.net Milano Cortina 2026, le azzurre Voetter e Oberhofer vincono l'oro nello slittino doppio Segui la diretta streaming su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2026/02/milano-cortina-2026-italia-oro-nello-short-track-misto-e-bronzo-nel-doppio-misto-curling-oli - facebook.com facebook Milano-Cortina, già undici podi come in tutta Torino 2006 #Olimpiadi #Olimpiadilnvernali2026 #OlimpiadiInvernali x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.