Olimpiadi Milano-Cortina | Italia d’oro nello slittino donne Con Voetter e Oberhofer

Le italiane Voetter e Oberhofer vincono l’oro nello slittino femminile alle Olimpiadi di Milano-Cortina. Le due azzurre conquistano il primo posto davanti alle tedesche Eitberger e Matschina, e alle austriache Egle e Kipp. La gara si è svolta con intensità, e le italiane hanno saputo mantenere la calma fino alla fine, regalando una medaglia storica per lo sport italiano.

CORTINA – Impresa delle azzurre Andrea Voetter e Marion Oberhofer che scrivo la storia agguantando uno splendido oro nello slittino doppio femminile alle Olimpiadi Milano Cortina. Alla fine della seconda manche della gara dopo aver chiuso in testa già la prima. Per l'Italia è invece la dodicesima medaglia in questi Giochi Olimpici. Alle spalle delle azzurre le tedesche Dajana Eitberger e Magdalena Matschina, bronzo per le austriache Selina Egle e Lara Michaela Kipp. Con questo successo l'Italia vince complessivamente la 20ma medaglia olimpica nello slittino, consolidando la sua posizione come una delle nazioni più forti in questa disciplina.

