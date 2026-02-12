L’Italia conquista un’altra medaglia ai Giochi di Milano Cortina. Dopo le due medaglie d’oro, arriva un bronzo per la staffetta mista dello slittino. Verena Hofer, Dominik Fischnaller, Emanuel Rieder, Simon Kainzwaldern, Andrea Voetter e Marion Oberhofer portano a casa il risultato dopo una gara combattuta. La squadra azzurra si conferma protagonista nella disciplina, regalando un’altra soddisfazione ai tifosi italiani.

Altra medaglia per l'Italia dallo slittino ai Giochi di Milano Cortina. Dopo la doppietta d’oro, arriva il bronzo nella staffetta mista con gli azzurri Verena Hofer, Dominik Fischnaller, e le due coppie che hanno vito il titolo olimpico Emanuel RiederSimon Kainzwaldern e Andrea VoetterMarion Oberhofer. Oro alla Germania. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Milano-Cortina, piovono medaglie per gli azzurri: bronzo nella staffetta mista dello slittino

Ieri gli atleti italiani hanno conquistato quattro medaglie d’oro nello slittino, portando a casa risultati storici.

L’Italia conquista un’altra medaglia ai Giochi di Milano-Cortina.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

