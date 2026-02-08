Olimpiadi Milano Cortina | argento Italia nella staffetta mista del Biathlon E bronzo per Lucia Dalmasso nello snowboard

L’Italia conquista un’altra medaglia ai Giochi di Milano-Cortina. La staffetta mista del biathlon ha portato il secondo posto e l’argento. La gara si è svolta senza troppi colpi di scena, e gli atleti italiani hanno dato tutto fino all’ultimo tiro. Intanto, Lucia Dalmasso ha regalato il bronzo nello snowboard, portando un sorriso in più tra le fila azzurre.

Altra medaglia per l'Italia ai Giochi di Milano-Cortina. E' l'argento nella staffetta mista del Biathlon. Tommaso Giacomel, Lukas Hofer, Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi hanno chiuso al secondo posto dietro alla Francia di Perrot, Fillon Maillet, Jeanmommot e Simon in 1h04'15"5, con gli azzurri staccati di 25". Lacrime di gioia per Lucia Dalmasso a Livigno. L'azzurra regala al Team Italia la medaglia di bronzo alle Olimpiadi in casa nello snowboard L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

