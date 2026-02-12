A pochi giorni dall’inizio delle Olimpiadi di Milano-Cortina, si apre un caso che fa discutere. Il Corriere della Sera denuncia che la Rai avrebbe censurato l’Uomo Vitruviano di Leonardo da Vinci nella sigla ufficiale dei Giochi. Secondo quanto si legge, i genitali dell’opera sono stati eliminati, suscitando polemiche e critiche sulla libertà di rappresentazione e sulla scelta di modificare un’immagine così famosa. La Rai non ha ancora commentato la vicenda.

Roma, 12 feb. (Adnkronos) - "Il sito del Corriere della Sera denuncia un fatto molto grave: nella sigla Rai dei Giochi Olimpici di Milano Cortina l'Uomo Vitruviano di Leonardo da Vinci è stato manomesso e censurato, con l'eliminazione dei genitali presenti nell'opera originale. Siamo di fronte a una scelta incomprensibile e inaccettabile: davvero la Rai arriva a modificare Leonardo?". Così Irene Manzi, capogruppo del Partito Democratico in Commissione Cultura alla Camera. "È possibile che il direttore si Rai sport Petrecca autorizzi ogni giorno la messa in onda di una versione alterata di uno dei simboli universali dell'arte rinascimentale? La Rai, che un tempo era considerata la più importante azienda culturale del Paese, non può ridursi a intervenire su un capolavoro che appartiene al patrimonio mondiale. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Milano-Cortina: Pd, 'Rai censura Uomo Vitruviano di Leonardo?'

Da giorni, i canali Rai mostrano il disegno di Leonardo da Vinci senza i genitali, come se fosse stato censurato.

La Rai ha deciso di cambiare la sigla ufficiale dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026.

